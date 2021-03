La Derthona Nuoto SCSd, realtà sportiva con 46 anni di storia, si trova ad attraversare, come la gran parte delle società sportive, un momento di forte difficoltà a causa del perdurare delle restrizioni imposte per via del Covid-19.

Attualmente l’impianto natatorio è aperto e funzionante solo per il settore agonistico ed agli atleti viene garantita la possibilità di allenarsi in sicurezza. Sono circa 150 atleti di tutte le età, ma soprattutto del settore giovanile: ragazzi e ragazze per cui lo sport è, oggi a maggior ragione, mezzo di confronto, valorizzazione e crescita, individuale e collettiva.

Nel corso degli anni, la Derthona Nuoto ha affiancato i suoi utenti in fasi diverse delle loro vite, spesso a più riprese in tempi differenti (tanti ancor prima che nascessero con i corsi preparto!), facendo delle proprie competenze lo strumento per contribuire alla salute, al benessere e al divertimento di tutti: agonisti e non, bimbi, adulti e anziani, appassionati di nuoto, fitness, pallanuoto o sincro. Estate e inverno, con le piscine coperte e quelle scoperte, ciascuna delle 2 stagioni con le sue peculiarità (per esempio d’estate con il Nuoto Camp ed il Baby Camp).

“Tutto questo e tutto quello che è stato costruito in tutti questi decenni – dicono alla Derthona nuoto – è ora messo seriamente a rischio dai mancati introiti dell’ultimo anno. A fronte dell’oggettiva impossibilità di svolgere la nostra normale attività lavorativa, restano infatti invariati i costi di gestione e di manutenzione dell’impianto, da cui non è possibile prescindere, volendo mantenere lo stesso funzionante e pronto a riaccogliere tutti voi non appena ci sarà consentito riprendere le attività. La nostra volontà di non mollare non è in discussione: le nostre scelte fin qui lo testimoniano e VOGLIAMO CHE LA PISCINA RESTI APERTA, all’insegna della continuità ed a disposizione di tutti.”

Le difficoltà del periodo, però, non hanno impedito alla Società di fare programmi e progetti, anche per l’estate prossima, compresa l’apertura del Camp Estivo, il nuoto camp per bambini e ragazzi del territorio, che tanto è stato apprezzato dalla collettività e che tante soddisfazioni ha dato alle famiglie, ai piccoli e a noi, garantendo un supporto importante all’aggregazione ed alla socializzazione.

“Per resistere all’onda lunga di questo faticoso anno però – concludono alla Derthona nuoto – a questo punto abbiamo bisogno del vostro aiuto: le sole nostre forze non bastano più e non possiamo fare a meno di rivolgerci a voi. Abbiamo avviato una raccolta di fondi su internet al link https://www.gofundme.com/f/derthona-nuoto-need-you“

L’obiettivo è quello di raccogliere 25 mila euro ma finora le donazioni, grazie a 110 persone, hanno raggiunto solo 9.320 euro e per questo motivo, come giornale tortonese ci siamo sentiti in dovere di dare risalto il più possibile a questa iniziativa, come per altro ha fatto anche il Comune di Tortona pubblicando la notizia sul sito istituzionale per c’è bisogno di tutti i tortonesi, anche solo pochi euro, ma se lo facessero in tanti….

“La raccolta fondi è online – concludono gli organizzatori – ma chiunque dovesse riscontrare problemi nell’effettuare la donazione attraverso i link di GOFOUNDME, può farlo direttamente al seguente IBAN intestato a: DERTHONA NUOTO scsd IBAN: IT65X0832448670000000216003 BIC/SWIFT: ICRAITRR900. Lo sport è gioia, è divertimento, è salute, lo sport è VITA. Confidiamo nel vostro sostegno. …E se anche vi sembrasse piccolo, potrebbe per noi essere vitale. Grazie!”