I proprietari, purtroppo non se ne sono accorti subito, e quando hanno dato l’allarme chiamando i pompieri, la situazione non era delle migliori: l’acqua aveva già raggiunto il livello di 40 centimetri su una superficie di circa 200 mq.

Sicuramente più difficile e complesso quello che li ha visti intervenire più tardi, alla periferia di Tortona, in strada Ribrocca, nel quartiere di San Bernardino, dove all’interno di una villetta si è rotto un tubo dell’acqua che ha allagato il seminterrato.

Il primo intervento è avvenuto lungo la strada provinciale fra Castelnuovo Scrivia e Pontecurone, quando i pompieri tortonesi sono intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie. Per fortuna chi ha visto il fumo e ha dato l’allarme, lo ha fatto tempestivamente, e così l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato provvidenziale ed è durato circa un’ora con lievi danni.

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona nella giornata di ieri, sabato 27 marzo, per un pomeriggio di fuoco e acqua.