E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 29 marzo 2021 alle ore 18.00 in modalità a distanza ai sensi dell’art. 13 comma 3 del DPCM 02/03/2021 con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona con il seguente:



Ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione

1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Legge Regionale N. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., art. 17, comma 12 – Adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture e agli spazi destinati a servizi sociali e adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo in zona industriale I19 e zona agricola A2.

3. Centrale Unica di Committenza “CUC Tortona” – Approvazione di schema di convenzione ad oggetto la gestione associata, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 30 del D.Lgs. N. 267/2000, delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi.

4. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Cortesi Pierpaolo, Calore Daniele: Progetto “Tagliamo per bene”.

5. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Mattirolo Federico Adolfo: “Sostegno delle palestre e dei centri e circoli sportivi, pubblici e privati”.

