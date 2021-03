Quelle cuffiette devono fargli davvero gola se per ben due volte ha tentato di rubarle in due diversi supermercati e per ben due volte è stato individuato dalla sicurezza e arrestato dai Carabinieri della compagnia di Tortona per furto aggravato in flagranza.

A finire nei guai, un 39enne polacco, arrestato per per tentato furto aggravato di materiale tecnologico presso il supermercato Esselunga di Tortona.

L’uomo, secondo la ricostruzione effettuata dai militari, era entrato fingendosi un cliente, ha preso delle confezioni di cuffiette ha rotto gli involucri e nascosto gli oggetti sotto gli abiti ma è stato visto dalle Giardie giurate che lo hanno bloccato e chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato.

I carabinieri hanno appurato che si trattava della stessa persone che nel mese di febbraio aveva compiuto lo stesso identico furto dello stesso materiale al supermercato Iper di Tortona e anche in quell’occasione era stato fermato e bloccato.

Peer il furto di questi giorni il 39enne polacco è stato processato con rito direttissimo e il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a due mesi di reclusione e 80 euro di multa, che è facile presumere, non pagherà.