Ci sono colleghi che hanno fatto copia/incolla delle poche righe giunte a tutte le redazioni dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Alessandria, oggi, dopo le 12, pubblicando notizie frammentarie e poi lasciando gli articoli a metà, senza scrivere più nulla su quello che è successo e chi legge l’articolo pensa che l’incendio sia ancora in corso, visto che così è scritto, e ci sono giornali online, come il nostro, che invece, aspettano prima di scrivere, perché vogliono dare notizie complete.

Noi siamo così: non ci piacciono le cosiddette “notizie-flash” di poche righe, pubblicate solo per arrivare prima degli altri raccogliere qualche click e poi lasciate lì senza scrivere più nulla.

Oggi Cronaca è un giornale online ma, a differenza della stragrande maggioranza dei siti d’informazione su internet, opera come un quotidiano cartaceo e quando scrive dà notizie complete perché noi siamo un Giornale così.

Fatta questa lunga, ma doverosa premessa, per farvi capire la differenza tra noi e gli altri, ecco cos’ è accaduto questa mattina, venerdì 12 marzo, poco dopo le 11, alla periferia di Tortona.

Parliamo di un incendio che avrebbe potuto essere molto pericoloso, visto che si è sprigionato in un capannone sullo stesso lato della ex statale per Voghera e a breve distanza da un distributore di benzina.

Le cause dell’incendio, sono ancora in corso di accertamento, ma le fiamme si sono sprigionate in una parte del capannone che – come potete vedere dall’immagine in alto – hanno distrutto completamente la porzione della struttura, per altro alimentate da mobili in legno e altri oggetti infiammabili.

I pompieri hanno subito compreso la pericolosità di quello che stava accadendo a causa della vicinanza al distributore di benzina, ed infatti, dal Comando provinciale, oltre alla squadra del Distaccamento di Tortona, hanno mandato anche una seconda squadra in aiuto da Novi Ligure.

L’incendio è stato presto circoscritto e poi spento. Le operazioni sono durate oltre cinque ore. I danni, secondo una prima sommaria ricostruzione, sono ingenti, tuttavia una parte del capannone si è salvata, così come il materiale custodito all’interno.

Non sono stati registrati danni a persone e se la situazione è rimasta sempre sotto controllo, gran parte si deve anche grazie al fatto che la sede dei Vigili del Fuoco di Tortona si trova a poche centinaia di metri di distanza dal luogo dell’incendio, per cui l’intervento sul posto è stato pressoché immediato.