Tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Tortona, nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, per un camion che stava viaggiando lungo la statale per Alessandria e, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato sull’asfalto e divelto rami e arbusti che sono finiti sulla sede statale.

E’ accaduto nei pressi del ristorante “Croci” e l’autista è riuscito a fermare il mezzo accostandolo sul lato della carreggiata e rimanendo incolume. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Tortona che hanno rimosso i detriti dalla sede stradale ripristinando la circolazione.

FOTO DI REPERTORIO