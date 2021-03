Èarrivato il segnale che in molti stavano aspettando: la Grecia riapre al turismo, e fornisce il suo definitivo assist agli operatori alle prese con i corridoi turistici. Quando? Il 14 maggio, garantendo l’ingresso a chi è vaccinato, a chi ha anticorpi e a chi è in possesso di un risultato negativo del test anti Covid.

L’annuncio lo ha fatto Harry Theoharis, ministro del Turismo greco, ospite di Itb Berlin Now, la versione virtuale della fiera del travel tedesca di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner, per presentare la campagna All you want is Greece e in collegamento dal museo dell’Acropoli di Atene.

«Vogliamo aprire ai turisti dal 14 maggio, mettendo in campo regole specifiche e protocolli rigidi. In seguito revocheremo, in modo graduale, le restrizioni in vigore se le condizioni lo permetteranno», ha spiegato il ministro, specificando tra l’altro che chi non è vaccinato dovrà sottoporsi a un test rapido e rispettare le norme restrittive imposte alla popolazione greca in caso di ingresso nel Paese.

Al momento, in Grecia vige il lockdown, introdotto su tutto il territorio nazionale dal 7 novembre 2020 e che è stato prorogato fino al 16 marzo 2021 (con possibilità di ulteriore proroga). Inoltre, per tutti coloro che faranno ingresso nel Paese fino al 22 marzo 2021 è previsto l’obbligo di rispettare un periodo di autoisolamento fiduciario di sette giorni e la possibilità di rientrare nel campione che effettuerà un test rapido anti Covid all’arrivo in aeroporto.

Quanto al rientro in Italia, in caso di soggiorno o transito in Grecia nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un’autodichiarazione è obbligatorio informare il Dipartimento di Prevenzione della Asl competente e sottoporsi a test molecolare o antigenico effettuato a mezzo di tampone con risultato negativo. Questo nelle 48 ore antecedenti al ritorno sul territorio italiano.

In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

