Continua la campagna vaccinale anti Covid per gli over 80 che prevede la somministrazione del vaccino a oltre 160 mila liguri.

A partire dalle ore 23 di lunedì 15 febbraio 2021 potranno prenotarsi gli over 90, successivamente potranno prenotarsi gli over 85 (dal 17 febbraio) e gli over 80 (dal 18 febbraio).Di seguito tutti i dettagli.

Modalità di prenotazione

Chi può prenotare e quando:

dal 16 febbraio possono prenotare gli over 90

dal 17 febbraio possono prenotare anche gli over 85

dal 18 febbraio possono prenotare anche gli over 80



Come prenotare:

online su https://prenotovaccino.regione.liguria.it/

24 ore su 24

a partire dalle ore 23 del 15 febbraio



numero verde 800 938 818 il 16 febbraio, dalle 6 alle 20 dal 17 febbraio, dalle 8 alle 18



tramite gli sportelli Cup o le Asl e aziende ospedaliere *

per gli orari riferirsi al sito della propria Asl od Ospedale



tramite le farmacie

a partire dal 18 febbraio



a partire dal 18 febbraio prossimamente (sono in fase di formalizzazione specifici accordi) tramite medici di famiglia



* Attenzione! Il Cup telefonico 800 098 543 non sarà attivo nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 febbraio perché tutti gli operatori saranno dedicati alle prenotazioni dei vaccini anti Covid per gli over 80. Sarà possibile comunque prenotare attraverso gli altri canali abituali:

sportelli abilitati Cup presso Asl e ospedali

farmacie

medici di famiglia abilitati



Documenti necessari per poter prenotare:

tessera sanitaria valida

codice fiscale



Deleghe:

La prenotazione può essere effettuata anche da familiari o amici: anche in questo caso basta avere a disposizione la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che si deve vaccinare.



Chi non deve prenotarsi:

gli over 80 dimessi dagli ospedali

gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione a domicilio, i quali saranno contattati direttamente dalla Asl di appartenenza

gli over 80 residenti nei Comuni fino a 5 mila abitanti, i quali riceveranno le informazioni direttamente dal Comune per le giornate mirate di vaccinazione in loco.



Prenotazione della seconda dose:

Il vaccino anti-Covid prevede la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane: alla prenotazione della prima dose di vaccino verranno comunicati data e orario per la somministrazione del richiamo.



Ordine di vaccinazione progressivo:

persone con più di 80 anni

indipendentemente dall’età, persone estremamente vulnerabili per patologie pregresse, indicate dal medico di famiglia

persone tra i 79 e i 75 anni

persone tra i 74 e i 70 anni

persone vulnerabili con meno di 70 anni

persone tra i 69 e 60 anni

persone tra i 59 e 55 anni



Silver Vaccine Day over 80

Nei giorni 12, 13, 15 e 16 febbraio avrà luogo il Silver Vaccine Day in tutte le Asl della Liguria per la popolazione over 80 scelta secondo un’estrazione casuale dall’Anagrafe sanitaria con chiamata attiva: saranno vaccinate 2.252 persone.