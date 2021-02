Ricerca per:

Il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, insieme all’Assessore ai Servizi Sociali, Rossella Gatti ed al presidente della Commissione di Partecipazione di Monte è stato nel pomeriggio di sabato nell’abitazione di Elena Mamprin a Monte, per festeggiarne i 100 anni, essendo nata l’11 febbraio del 1921. L’amministrazione ha omaggiato la neocentenaria con un mazzo di rose e una pergamena, mentre il presidente Panero le ha consegnato una targa.