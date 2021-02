La pressione con cui il gas metano usciva dal grosso tubo tranciato dallo smottamento del terreno, è stata qualcosa di veramente impressionante perchè faceva muovere una gran quantità di terra prima di liberarsi in aria impestandola con il classico e insopportabile odore.

Sarebbe stata sufficiente una scintilla per provocare un disastro, con danni forse irreparabili, ma per fortuna, ad evitare tutto questo, compreso il transito di persone e automobili, ci hanno pensato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che, prontamente intervenuti, si sono resi immediatamente conto del grave pericolo e la prima cosa che hanno fatto, prima ancora di intervenire sull’accaduto, è stata quella di chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia.

E’ successo oggi pomeriggio, domenica 7 febbraio, quasi alla fine di strada Virgo Potens, a breve distanza dalla rotonda dell’incrocio per Vho e Sarezzano.

Ma andiamo con ordine a raccontare cos’è accaduto. Sono le 14 e i pompieri stanno ancora pranzando perché fino alle 13,30 erano impegnati in un altro intervento, quando arriva una chiamata: in strada Virgo Potens, probabilmente a causa della pioggia, si è verificato uno smottamento di terreno proprio vicino al Guard rail che, a quanto pare, si è è pure staccato dalle sede stradale. Lo smottamento riguarda una considerevole porzione di terreno che ha provocato la rottura di un grosso tubo del gas metano che passava all’interno.

L’odore è insopportabile, ma più grave ancora, è il rischio di un’esplosione.

Quando i pompieri giungono sul posto dopo aver chiuso al strada in entrambi i sensi di marcia, si mettono immediatamente in contatto con i tecnici del gas, ma soprattutto cercano di capire nei dettagli l’entità del pericolo e monitorano la situazione: per fortuna il vento dirige la nube di gas che si è formata dalla rottura del tubo, verso valle e non verso le case vicine, favorendone così la dispersione, ma l’area deve essere isolata, nessuno, se non i tecnici del gas e ovviamente i Carabinieri della compagnia di Tortona giunti tempestivamente sul posto anche loro, possono passare.

Quando arrivano i tecnici riescono a fermare la dispersione del gas chiudendo le valvole a monte, prima che il vento abbia fatto cambiare direzione al flusso e poi si mettono al lavoro. I Vigili del Fuoco di Tortona, risolta l’emergenza durata per oltre tre ore, rientrano in sede mentre proseguono sul posto le operazioni di saldatura del tubo.

Alla fine è andata bene, ma la situazione è stata di grande pericolo.