La famiglia di Giuseppe è di Palazzolo Acreide, un borgo fra i più belli della Penisola, in provincia di Siracusa, forte di circa dieci mila abitanti, un centro conosciuto sin dal tempo dei greci nella zona archeologica Akrai, ai piedi dei monti Iblei, a due passi dal fiume Anapo con un’architettura di sapore barocco

Il padre decide di lasciare la città natia per venire a Pietramarazzi con la famiglia, di cui un bimbo di tre anni di nome Giuseppe il quale, terminate elementari e medie, s’iscrive all’Istituto Magistrale, per conseguire il diploma al fine d’iniziare la carriera nell’insegnamento.

Il lavoro gli permette di dedicare un po’ di tempo al canto, scrive canzoni preferendo, in un secondo tempo, sostenere i lavoratori dedicati alla formazione dei giovani.

Il sindacato è ancora in fase di assestamento, in quegli anni, c’è bisogno d’una persona di buone iniziative, pertanto non trova difficoltà ad inserirsi.

Dunque l’uomo giusto nel posto giusto? Si!

Partecipa attivamente alla formazione del Comparto Scuola, inserito nella CGIL della nostra città, ritenuta una delle prime Associazioni nell’ambito della Penisola, rimanendo nella Segreteria per diverso tempo.

Giuseppe vorrebbe un collegamento fra le varie Organizzazioni, su questo fronte fonda il mensile ‘Scuolaoggi’, assumendo la responsabilità di redazione.

La Casa Editrice di Milano, Aristea, è in linea con la sua professionalità, collabora, sia singolarmente, sia con altri alla stesura di diverse pubblicazioni scolastiche, specificatamente per i corsi elementari; fra questi è bene ricordare i titoli: Dialogo un corso di lettura in cinque volumi; successivamente esce Proposte di lettura in tre libri; dà alle stampe Pagine allegre dedicate al secondo ciclo in due testi; Unità di Lavoro è un sussidiario per gli scolari, suddiviso in tre tomi.

Giovanni, unitamente Nuccio Lodato e Nicola Ricagni, ha collaborato attivamente a dirigere “La Settimana”, un periodico della nostra città interamente dedicato all’insegnamento.

Franco Montaldo