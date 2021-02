Ricerca per:

Il programma delle iniziative per il Giorno del Ricordo è organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e l’Unione degli Istriani.

«Siamo onorati di poter celebrare questa importante ricorrenza attraverso eventi di alto valore culturale che ci aiuteranno a capire e a ricordare il passato, rafforzando lo spirito di coesione nazionale – afferma l’Assessore alla Cultura Andrea Sisti -. Sarà con noi, per presentare il suo recente libro dedicato alle foibe e all’esodo di istriani, fiumani e dalmati, l’onorevole Roberto Menia, padre della legge 30 marzo 2004, istitutiva del Giorno del Ricordo. Nonostante la pandemia e le restrizioni che di fatto impediscono una regolare programmazione – continua Sisti -, il Comune di Novi Ligure è comunque molto attivo sul versante della cultura. Dall’Epifania a oggi abbiamo già organizzato due concerti e due presentazioni di importanti volumi via web e, tra qualche giorno, illustreremo alla città la ricca stagione culturale che stiamo preparando, nella speranza che si torni quanto prima a una normale fruizione degli eventi».

La cerimonia di commemorazione si terrà il 10 febbraio alle ore 10 in piazza Pascoli. Seguiranno due eventi che si potranno seguire in streaming sul canale YouTube del Comune https://www.youtube.com/user/comunenoviligure .

Mercoledì 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Le iniziative organizzate dal Comune di Novi Ligure si svolgeranno nel rispetto delle misure restrittive previste dall’ultimo DPCM del 15 gennaio 2021 e, in primo luogo, dei criteri del distanziamento sociale e del divieto di assembramento.

