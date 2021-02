Tutto è pronto per la riapertura del Museo dei Campionissimi. Dalla prossima settimana i visitatori potranno tornare nelle sale espositive e scoprire tutte le iniziative in programma. Viste le limitazioni in corso dovute alle norme anti covid, l’apertura è stata pianificata su tre pomeriggi alla settimana: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 18. Seguendo la linea tenuta dai grandi musei della nostra regione, per la prima settimana l’ingresso al Museo dei Campionissimi sarà gratuito per tutti.

Ma la novità più importante riguarda le numerose proposte culturali che si protrarranno fino a marzo per coinvolgere i cittadini di Novi e del territorio circostante. L’apertura nei giorni feriali, infatti, ha portato a ripensare il ruolo del Museo in funzione della città e delle categorie, soprattutto i giovani, che in questo periodo di pandemia sono maggiormente a rischio di povertà educativa a causa dell’assenza di stimoli e opportunità. Ogni attività avrà la durata di due ore, con massimo 20 partecipanti che dovranno necessariamente prenotarsi (svolgimento in sala conferenze, postazioni distanziate, mascherina obbligatoria).

Questo il programma della prima settimana (ingresso e attività gratuite):

Martedì 9 febbraio – ore 15

La stampa 3D e il restauro di una statua da processione: come le nuove tecnologie vengono impiegate per il restauro (a cura del Museo dei Campionissimi)

Mercoledì 10 febbraio – ore 10.45

Ritorna il Festival delle Conoscenze al Museo dei Campionissimi, bentornati ragazzi! (Fondazione ACOS Cultura e Liceo Amaldi)

Giovedì 11 febbraio – ore 15

I tesori sacri dalla collezione civica e l’oratorio della Santissima Trinità: quando arriva il Barocco in provincia? (a cura del Museo dei Campionissimi)

A partire dalla seconda settimana le attività saranno rivolte al pubblico giovanile (suddiviso in tre fasce di età), si svolgeranno tutte alle ore 15 e avranno un costo di 5 euro. Questo il programma dettagliato:

Martedì 16 febbraio

Palmiro e il sommo libro della Costituzione | #Lab1 (fascia 8-11 anni) Ass. PerCorsi

Mercoledì 17 febbraio

Il laboratorio delle parole “dispettose” | #Lab2 (fascia 11-13 anni) Ass. PerCorsi

Giovedì 18 febbraio

Perché devo studiare chimica e fisica se amo la storia dell’arte? (fascia 14 – 17 anni) (a cura del Museo dei Campionissimi)

Martedì 23 febbraio

La Costituzione spiegata ai bambini | #Lab1 (fascia 8-11 anni) Ass. PerCorsi

Mercoledì 24 febbraio

Senza ‘abc’: alla scoperta di lingue ‘diverse’ e senza alfabeto | #Lab2 (fascia 11-13 anni) Ass. PerCorsi

Giovedì 25 febbraio

Da sito industriale a museo: contenuti e luoghi della cultura nel lavoro del museologo (fascia 14 – 17 anni) (a cura del Museo dei Campionissimi)

Martedì 2 marzo – ore 15

Il libro della Costituzione letto in 12 lingue – #Lab1 (fascia 8-11 anni) Ass. PerCorsi

Mercoledì 3 marzo

Giocare e imparare con i caratteri cinesi – #Lab2 (fascia 11–13 anni) Ass. PerCorsi

Giovedì 4 marzo

La mostra d’arte: dall’idea all’inaugurazione – (fascia 14-17 anni) (a cura del Museo dei Campionissimi)

Le attività per i ragazzi verranno svolte sia da personale del Museo che in collaborazione con Per Corsi, associazione che promuove attività formative e didattiche per la diffusione delle scienze umane e sociali e collabora con la Fondazione Acos all’organizzazione del Festival delle Conoscenze.

Nel caso in cui il Piemonte ritorni in zona arancione, il Museo chiuderà al pubblico ma sarà possibile continuare a fornire servizi per i minori, per cui le proposte educative potranno proseguire.

Per informazioni e prenotazioni

Museo dei Campionissimi:

tel. 0143 772 266 – email museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it