Da quasi 4 anni era ricercato in tutta Europa poiché ritenuto responsabile di una

lunga scia di furti oltre che di detenzione di armi, resistenza a Pubblico Ufficiale e tentato

omicidio.

Al termine di un’articolata attività investigativa dei Carabinieri di Ostia, un 31enne di

origine serba, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato in

Francia dalle Autorità locali, su input degli stessi Carabinieri di Ostia. È stato arrestato in

esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo dal quale, per lungo tempo, era riuscito a

sottrarsi abilmente.

Di lui si erano perse le tracce alle prime luci dell’alba del 20 novembre 2016 quando, unitamente

a un complice, a bordo di un’auto di grossa cilindrata con targa straniera aveva eluso l’alt

imposto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ostia, impegnati in un posto di controllo

alla circolazione in via Pindaro, zona Axa, e aveva iniziato una folle fuga sulla via Cristoforo

Colombo. Sembrava tutto finito quando i Carabinieri dopo un lungo inseguimento e con

l’assistenza di altre pattuglie immediatamente allertate, erano riusciti a bloccare la strada al

veicolo all’altezza di Malafede. I due malviventi, però, non si erano dati per vinti e, dopo aver

esploso due colpi d’arma da fuoco in direzione dei Carabinieri che stavano intervenendo per

identificarli, erano riusciti nuovamente a dare gas al loro veloce veicolo e a dileguarsi. Per

fortuna, i colpi esplosi ad altezza uomo non erano andati a segno, lasciando illesi i Carabinieri

che hanno iniziato immediatamente le indagini per identificare i fuggitivi.

Dalla targa del veicolo, i Carabinieri hanno iniziato minuziosi accertamenti e, tassello dopo

tassello, nonostante un clima di forte omertà tra le persone ascoltate in merito ai fatti, che ha

tentato di sottrarre al rintraccio i responsabili, sono riusciti ad identificarli. Infatti, dopo

alcuni mesi, il passeggero del veicolo è stato individuato e arrestato dai Carabinieri mentre

si nascondeva in un’abitazione nel quartiere Tor Bella Monaca.

Il conducente dell’auto, invece, fu identificato nel 31enne e risultato colpito da un

provvedimento di cattura emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma a seguito di

molteplici furti, cosa che probabilmente lo avrebbe spinto a sparare contro i Carabinieri e

ad evitare la cattura.

Nonostante le numerose difficoltà riscontrate, dovute anche alla fuga all’estero dell’uomo, i

Carabinieri di Ostia hanno continuato a seguire le tracce del fuggitivo. Le indagini hanno

condotto i militari in giro per l’Europa: dapprima in Svizzera e successivamente in Serbia,

dove gli investigatori hanno scoperto che il malvivente era riuscito a cambiare nome,

ottenendo nuovi documenti d’identità che ne avrebbero reso ancora più arduo il rintraccio.

L’uomo ha poi lasciato la Serbia per recarsi in Ungheria ed infine in Francia dove, fermato

per un controllo, è stato infine arrestato e consegnato, lo scorso pomeriggio, alla Polizia di

Frontiera ed ai Carabinieri di Ventimiglia.

Il pericoloso latitante è stato quindi assicurato alla giustizia, venendo associato al locale

carcere ligure, in attesa delle ulteriori decisioni del Magistrato competente