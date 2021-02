Da lunedì 22 febbraio il Centro Emostasi e Trombosi dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria sarà trasferito al primo piano del Poliambulatorio Gardella in Via Don Gasparolo 2.

Dal punto di vista organizzativo per i pazienti il servizio rimarrà invariato: sarà infatti possibile accedere al Centro per i prelievi dalle ore 08.00 alle ore 10.30 presso la nuova sede mentre per le visite rimane obbligatoria la prenotazione.

Pur in una sede diversa da quella che sono soliti conoscere, i pazienti continueranno a ricevere le attenzioni cordiali e competenti del team del Centro Emostasi e Trombosi che costituisce un riferimento a livello piemontese per le malattie emorragiche congenite.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 0131-206093 e 0131-206230.