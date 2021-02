Ricerca per:

L’assessore Gigliola Fracchia ha spiegato: «È con gioia che aderiamo alla richiesta della Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito Regionale Multidisciplinare di partecipare all’iniziativa di illuminare il nostro splendido Teatro Municipale; un piccolo gesto, ma molto importante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave criticità che sta attraversando da oltre un anno l’intero comparto».

comunica che anche la Città di Casale Monferrato aderirà all’iniziativa di Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) Facciamo luce sul teatro! , che prevede di illuminare e tenere aperti i teatri la sera del 22 febbraio. Le luci del Teatro Municipale di piazza Castello, quindi, saranno accese dalle 19,30 alle 21,30 di lunedì prossimo. Negli stessi orari sarà possibile entrare in platea per ammirare nuovamente lo splendido interno completamente illuminato.