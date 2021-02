Ricerca per:

Le Ferrovie Italiane comunicano che Sabato 13 e domenica 14 febbraio 2021, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Tortona e Alessandria, la circolazione è interrotta e i treni subiscono variazioni.