La “Cassa Colf” è attiva dal 2010 ed è la Cassa socio-sanitaria che fornisce prestazioni assistenziali integrative e servizi a favore dei lavoratori domestici e dei loro datori di lavoro. L’iscrizione è obbligatoria per chi ha scelto di applicare il CCNL.

I principali trattamenti previsti dalla Cassa Colf sono: un’indennità giornaliera in caso di ricovero (anche day-hospital) con o senza intervento chirurgico e in caso di parto (30 euro per ogni giorno di ricovero fino a un massimo di 20 giorni all’anno, elevati a 30 giorni in caso di patologia oncologica); un’indennità giornaliera di convalescenza post-ricovero, certificata dal medico curante o prevista nella lettera di dimissione ospedaliera (30 euro al giorno per un periodo massimo di 15 giorni annui, elevato a 30 giorni in caso di patologia oncologica); il rimborso delle spese sostenute per ticketa sanitari di alta specializzazione (nel limite di 300 euro per anno, elevato a 500 euro in caso di patologia oncologica). Ai datori di lavoro la Cassa Colf assicura una copertura per responsabilità civile in caso di rivalsa INAIL su infortuni subiti dal lavoratore che comportino il decesso o un’invalidità permanente (è esclusa la malattia professionale), fino a una copertura massima annua di 25mila euro per ciascun evento.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91