Fluttuazioni minime di poche unità al giorno, in aumento o in diminuzione, ma da circa una settimana la situazione – in percentuale rispetto alla popolazione – rimane grosso modo quella che vedete nella tabella in alto.

Fino a quando non si darà il via ad una massiccia campagna di vaccinazione, con ogni probabilità, sarà davvero difficile sconfiggere il virus.