Nonostante tutte le restrizioni dovute alla pandemia, l’Osservatorio anche quest’anno riprende le attività per il pubblico e per i suoi soci.

A partire dal prossimo 18 febbraio, in occasione dell’atterraggio sul suolo di Marte della sonda Perseverance, torneremo a trasmettere su Youtube le nostre conferenze.

Il 20 marzo, in prossimità dell’equinozio, ci troveremo ad accogliere insieme l’inizio della primavera con una serata aperta a tutti: vecchi e nuovi soci e semplici curiosi.

Il programma andrà avanti tutto l’anno, con 15 appuntamenti già fissati in calendario, che si terranno in streaming o, appena la situazione sanitaria lo consentirà, in presenza all’Osservatorio di Casasco.

Non perdere questi appuntamenti: ti basta sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio dell’associazione “Astronomia e Ambiente”.

L’iscrizione annuale costa solo 10 euro e ti consente di partecipare a tutte le conferenze in programma, oltre a quelle che potranno essere inserite

in calendario in occasione di particolari eventi astronomici; potrai anche, se lo desideri, prendere parte alla vita sociale, collaborando attivamente

agli aspetti organizzativi dell’associazione.

Per iscriverti devi compilare il modulo che si trova sulla home page dell’Osservatorio: http://www.astroambiente.org.

Riceverai via email la tessera soci, che ti consentirà di accedere alle conferenze presso l’Osservatorio e di ricevere i link per le dirette

Youtube.

Ti aspettiamo!

Il programma del 2021

18/02/2021

In diretta dal JpL della NASA l’atterraggio di Perseverance

20/03/2021

Dalla notte perenne al Sole di Mezzanotte

10/04/2021

Origine ed evoluzione del sistema solare

08/05/2021

Universo violento: dalle supernovae ai buchi neri

15/05/2021

Il mistero di Betelgeuse

29/05/2021

L’astronomia nel Medioevo

26/06/2021

Space-X: la rivoluzione spaziale ha inizio

17/07/2021

Gli esopianeti di proxima Centauri

07/08/2021

Il ritorno su Marte – Atto IV

10/08/2021

Le stelle cadenti

12/08/2021

La notte delle perseidi

28/08/2021

Il cielo tra estate ed autunno

18/09/2021

Orologi solari: arte e scienza in un raggio di Sole

02/10/2021

Vivere con lentezza. La vita dei tardigradi

16/10/2021

Un universo di galassie