Domenica 7 febbraio abbiamo riscontrato l’ennesima esondazione del torrente Gattola lungo Strada Bassotti, presso San Germano.

Abbiamo tutti ben presente le ripetute dichiarazioni, i video e i post del Sindaco Riboldi. Così come ricordiamo quanto scritto nel programma elettorale: “Messa in sicurezza del torrente Gattola e pulizia del reticolo”.

Nel fare un ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, i quali sono intervenuti a tamponare ogni volta vi sia stata l’emergenza, chiediamo all’amministrazione cosa abbia fatto e cosa stia facendo di sua competenza, oltre alle tante parole e alla propaganda.

Gabriele Merlo, coordinatore di Casale Insieme: “Pensavamo, da quanto detto e scritto nei mesi scorsi dalla nuova giunta che il problema fosse stato mitigato, invece ogni volta che le piogge sono anche solo un pochino abbondanti, e non straordinarie come afferma il sindaco (!), ecco che la Gattola straripa creando pericoli per gli abitanti limitrofi e disagi per il transito in sicurezza”.

Casale Insieme