La lavastoviglie è un elettrodomestico molto utile in casa, soprattutto se i componenti della famiglia sono numerosi. In un unico lavaggio infatti rende brillanti le stoviglie e le pentole, riducendo il consumo d’acqua e di detersivo che si utilizzano con i lavaggi a mano.

Ci sono però alcuni errori che causano dei guasti alla lavastoviglie, con la conseguente impossibilità ad utilizzarla e soprattutto con il timore che possa rompersi qualche parte importante con l’inevitabile decisione di gettarla via. L’utilizzo errato di uno strumento spesso porta alla sua precoce deteriorazione, con l’effetto disastroso di contribuire alla crescita dei rifiuti elettronici, che nel 2020 sono cresciuti del 4%, aumento causato anche dal lockdown. Dunque, quali errori bisogna evitare per scongiurare anche ulteriori sofferenze al pianeta?

Non effettuare la manutenzione

La lavastoviglie ha l’obiettivo di pulire piatti e posate sporchi. Tutto ciò che viene portato via dai saponi, nel tempo si deposita nel filtro e se non viene pulito periodicamente causa dei problemi, come il mancato scaricamento dell’acqua, l’emanazione di cattivi odori e la proliferazione di batteri. Tutto questo compromette la macchina, generando un malfunzionamento, oltre che un rischio per la salute.

La manutenzione della lavastoviglie va effettuata anche per gli irroratori e i vassoi che nel tempo possono accumulare calcare e residui di sporco. L’elettrodomestico va dunque pulito periodicamente con un lavaggio a vuoto utilizzando aceto e bicarbonato. In più, non dimenticate di inserire il sale per pulire l’addolcitore, che raccoglie tutti i residui di calcare della macchina.

Non avere una buona assistenza

Avere un’assistenza elettrodomestici affidabile e sicura è il primo passo per evitare di commettere errori nell’utilizzo della lavastoviglie. Molte aziende che offrono servizi di assistenza clienti infatti sono sempre disponibili con consigli utili e guide rapide a seguire i clienti, informandoli sulle corrette procedure da eseguire e sulle modalità di utilizzo dell’apparecchio. Inoltre, un riparatore esperto, un tecnico professionista, quando interviene sa bene come sistemare il problema e il rischio che si ripresenti in breve tempo di riduce.

Non utilizzare a mezzo carico

Un errore molto comune è quello di usare la lavastoviglie a mezzo carico, senza preoccuparsi delle conseguenze. Il macchinario in questo modo lavora inutilmente, spreca molta più acqua ed energia elettrica del dovuto e il detersivo, se le stoviglie sono poche, va ad intasare il filtro. Avviate dunque il lavaggio quando entrambi i vassoi sono pieni, sfruttando così al massimo il potenziale dell’elettrodomestico.

Utilizzare troppo detersivo

Pensare che utilizzando più detersivo si ha una pulizia migliore, è totalmente errato. Il detersivo in esubero va ad intasare gli irroratori, favorendo l’accumulo di calcare e quindi il malfunzionamento dopo poco tempo. Vi ritroverete con stoviglie opache e con residui di sapone, che dovranno essere necessariamente risciacquate consumando più acqua.

Lasciare le stoviglie sui vassoi

Lo sportello della lavastoviglie va aperto entro poco tempo dalla fine del lavaggio per consentire la fuoriuscita dell’aria dell’asciugatura. Lasciare le stoviglie ancora all’interno ha due conseguenze negative: non si asciugano bene e potrebbero emanare cattivo odore, dovuto all’umidità che va a crearsi. L’effetto nuove sia alla pulizia dei piatti sia alla salute perché il cattivo odore causa la proliferazione batterica.