I corsi, con Attestato di competenze finale, saranno disponibili online sia in italiano sia in francese.

Hai sempre sognato di lavorare nella filiera del verde ? E non stiamo parlando solo di competenze da vivaisti, paesaggisti, giardinieri, arboricoltori ma anche di progettazione, gestione e promozione di giardini e parchi. I sei corsi di formazione sono realizzati all’interno del progetto europeo Interreg Alcotra Monver, grazie ai Giardini Botanici Hanbury e all’Università degli Studi di Genova, capo fila del progetto. Ecco i corsi: