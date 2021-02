Ricerca per:

Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per inottemperanza al predetto provvedimento.

Con particolare riferimento alla Provincia di Alessandria, in questo capoluogo gli Agenti Polfer hanno rintracciato in stazione un cittadino di origine nigeriana di 27 anni, risultato destinatario di un Ordine di allontanamento dal Territorio nazionale emesso dal Questore della Provincia di Pavia lo scorso mese di dicembre.

Durante la settimana sono stati disposti mirati servizi di prevenzione, vigilanza e contrasto alla microcriminalità nelle stazioni ferroviarie non presidiate dal personale di Polizia, con l’impiego di operatori della Polfer nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

La Polfer di Alessandria denuncia un nigeriano perché è rimasto in Italia