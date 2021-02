L’altra sera, a causa del crescente numero di visite al giornale, il nostro ingegnere informatico ha ricevuto la comunicazione dall’azienda in Germania che si occupa del nostro spazio web, che era necessario effettuare un upgrade con conseguente ampliamento del server.

Per gran parte della giornata, quindi, è stato necessario trasferire tutto il database di Oggi Cronaca (10 anni e mezzo di articoli e immagini). I lettori, ovviamente, non si sono accorti di nulla, perché, nel frattempo, è stata lasciata online la vecchia versione del sito, in modo che collegandosi non vedessero pagine bianche.

Un lavoro mastodontico, le cui operazioni si sono concluse positivamente e nessuno di voi dovrebbe essersi accorto di quanto accaduto. Tuttavia nel caso doveste riscontrare dei problemi, trovare il giornale non aggiornato o pagine bianche, vi suggeriamo di schiacciare il tasto F5 sul vostro pc oppure spegnere e riaccendere il pc stesso oppure il cellulare, perché in rari casi, il sistema tiene in memoria la vecchia pagina per cui quando vi collegate o trovate la vecchia versione di Oggi Cronaca non aggiornata, oppure una pagina bianca.

Sono casi rari, ma può succedere ed ecco il motivo per cui abbiamo pensato di avvertirvi.

Il nuovo server è in grado di “sopportare” oltre 30 mila visite al giorno, cioè quasi tre volte il flusso quotidiano del giornale, ed è stato scelto perché in casi di maggiore afflusso – salvo rare eccezioni – il sito, così, è sempre raggiungibile.

Ricordiamo che Oggi Cronaca è online dal 20 settembre 2010 e – a differenza di tanti altri giornali (o pseudo tali) – tutti i giorni, senza alcuna eccezione, compreso Natale, Capodanno e tutte le feste comandate, vi aggiorna con notizie fresche su quello che succede a Tortona, in provincia di Alessandria e in quella di Imperia, per cui non è mai successo che trascorra un giorno senza pubblicare articoli.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i lettori per la loro fedeltà perché non è facile mantenere certi livelli in termini di visite, in un periodo in cui i giornalisti (o pseudo tali) aumentano come funghi, i gruppi sui Social e le pagine di informazione locale (o pseudo tali) fioriscono di continuo, anche se spesso come neve al sole.

Cogliamo l’occasione anche per scusarci se ogni tanto (e momentaneamente) – come peraltro accade dappertutto e specie nei giornali – potete trovare qualche errore di battitura, che viene poi corretto appena ce ne accorgiamo, ma soltanto chi non lavora non commette errori.

Importante è accorgersene e porvi rimedio, come facciamo nelle rare occasioni che succede.

A tutti voi quindi, va il nostro “Grazie” perché, anche se le spese di acquisto dello spazio web aumentano a causa del continuo incremento delle visite, siamo ben contenti di spendere denaro in questa direzione.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca