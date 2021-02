Con il passaggio della Liguria in Zona Gialla, questa mattina ha riaperto al pubblico la Biblioteca Civica “Leonardo Lagorio” di Imperia, che osserverà i seguenti orari: 8.30-19.00 dal lunedì al venerdì, 8.30-13.00 il sabato. L’accesso sarà regolamentato al fine di rispettare le norme di sicurezza anti contagio.

Nel corso di questa settimana riapriranno anche i musei cittadini. Villa Faravelli, con il Museo di Arte Contemporanea, sarà visitabile il giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00, Villa Grock il venerdì nella stessa fascia oraria. Resta chiuso il Museo Navale che è interessato dai lavori di completamento.

In ultimo, a partire da mercoledì 3 febbraio sarà visitabile anche la mostra dal titolo “200 Anni di Storia: I Portici di Piazza Dante e la Fontana Luminosa”, allestita presso la Galleria Rondò. A ingresso libero, sarà aperta tutti i giorni feriali dalle ore 15.00 alle 18.00.

“L’attività del Settore Cultura non si è mai fermata. Ci siamo fatti trovare pronti a ripartire non appena le norme lo hanno consentito. È un piccolo passo di ripresa che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per tutto il mondo della Cultura, così duramente colpito dalla crisi insieme ad altri”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.