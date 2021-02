Da martedì 2 febbraio prossimo, a seguito delle recenti disposizioni ministeriale e regionali, riapre le porte ai visitatori il Museo Clarence Bicknell di Bordighera. Sarà possibile riscoprire l’esposizione dedicata al fondatore Clarence Bicknell, visitare l’imponente sala Biblioteca, “passeggiare” nel giardino all’ombra dei secolari Ficus macrophylla e accedere al Centro Nino Lamboglia dove è ancora esposta la mostra per il centenario “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” nei seguenti giorni e orari: lunedì e mercoledì 9-17, martedì e giovedì 9-13, con ingresso contingentato (limite di 5 persone) e prenotazione al numero 0184263601 o tramite email all’indirizzo bicknell@istitutostudiliguri.191.it.

Resta possibile accedere al giardino, prestando attenzione a non formare assembramenti, e attendere il proprio turno di visita nei punti indicati, osservando le norme previste dal regolamento di accesso.