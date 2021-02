Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il Comune di Imperia ha pubblicato l’Avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio”.