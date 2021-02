Sono in corso le vaccinazioni al Covid-19 degli operatori della Polizia Locale di Valenza presso il punto vaccinale di Viale Santuario che la Regione Piemonte ha individuato anche come riferimento per la somministrazione al personale scolastico ed alla popolazione over 80.

“Questa una diretta conseguenza del nostro impegno per il mantenimento del presidio dell’ex Mauriziano e dell’impegno preso a suo tempo dall’Assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi”, dice il Sindaco di Valenza Maurizio Oddone.

Ufficio Stampa Comune di Valenza