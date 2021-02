Questa mattina, domenica 21 febbraio, è stata ritrovata dai Carabinieri di Tortona, la cassaforte che i ladri avevano portato via dalla Ubi Banca di Villaromagnano, per un colpo di cui abbiamo scritto in Questo articolo.

Come abbiamo riferite nel “pezzo” i militari di Tortona, appena scoperto il furto si sono immediatamente attivati e le ricerche sul territorio hanno dato esito positivo: insieme alla cassaforte trafugata dalla Ubi Banca, ovviamente senza i 13 ila euro che erano custoditi all’interno, i militari hanno anche ritrovato l’auto utilizzata per fare il colpo: un’Audi che è risultata rubata.

Le indagini dei carabinieri proseguono serrate nella speranza di poter dare un volto ai colpevoli.

Nell’immagine sotto la banca presa di mira dai ladri: Ubi banca, in piazza della chiesa a Villaromagnano