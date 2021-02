Il colpo è avvenuto durante la scorsa notte quando una banda di ladri, probabilmente avvezzi e non alle prime armi, ha deciso di prendere di mira la filiale della Ubi Banca, in piazza della Chiesa a Villaromagnano, proprio nel centro del paese.

Secondo al prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona al Comando del capitano Domenico Lavigna, i malviventi hanno forzato un ingresso, sono entrati all’interno dei locali e si sono immediatamente diretti verso la cassa portando via la somma di 13 mila euro.

Non è dato di sapere se sia entrato in funzione o meno l’allarme e come abbiamo fatto i ladri ad agire così in fretta, prima di svegliare qualcuno o prima che l’allarme facesse intervenire forse dell’ordine o vigilanza privata, in quanto la banca si trova proprio nel centro del paese, ma appena il furto è stato scoperto sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Tortona che hanno subito avviato le indagini per identificare i colpevoli, visionando le telecamere di sicurezza: sia quelle presenti sul posto che nei dintorni.

Era parecchio tempo che una banca della zona non veniva presa di mira dai ladri, ma è evidente che, prima di agire, i banditi abbiamo effettuato un sopralluogo nella zona, magari entrando nella filiale e spacciandosi come clienti. Ecco perché sarà importante visionare anche i filmati dei giorni precedenti.

FOTO TRATTA DA GOOGLE MAPS