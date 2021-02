Disneyland Paris continua a puntare sul potenziale della propria forza vendite in Italia e lo fa ripartendo dalle vetrine di 110 agenzie di viaggi, personalizzandole con una vetrofania gigante con i personaggi Disney, le attrazioni e il castello, accompagnata dal claim “Il divertimento non ha mai fine” e da un messaggio d’invito ai clienti a entrare in agenzia, il luogo dove il viaggio ha inizio.

«Gli agenti di viaggi continuano a svolgere un ruolo chiave per il nostro mercato – dice Monica Astuti, country head Italia di Disneyland Paris – Durante la pandemia hanno gestito in maniera egregia le problematiche legate alle prenotazioni, rimanendo sempre positivi, efficienti e all’ascolto del consumatore. La personalizzazione delle vetrine è un riconoscimento nei confronti delle agenzie sempre in prima linea nella vendita della destinazione. La nostra creatività colorata e coinvolgente porta l’agenzia, intesa come punto di vendita fisico, a essere il primo passo verso la magia dei Parchi Disney».

