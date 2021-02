Chi ha i capelli bianchi e vede questa immagine non può non ricordarsi i tempi in cui era giovane e a Tortona c’erano le vasche sotto i portici, dove, dopo le 18, cascasse il mondo, il rito dei portici era sacro. Tutti i giorni, per circa un’ora, avanti e indietro, per vedere gli amici, conoscere qualche nuova ragazza, incontrarsi al “pilastro” del gruppo o alle “catenelle” e poi, ogni tanto, una capatina al Gran Bar Bardoneschi, dove c’era lui, Graziano Valdetara, lo storico gestore del bar che adesso non c’è più, perché, purtroppo, è scomparso anche lui nella giornata di ieri.

Graziano, nel corso degli anni, aveva ceduto il bar e adesso abitava a Rivanazzano, ma in tanti lo ricordano ancora per quello che è stato e ha fatto per Tortona.

“Erano gli anni migliori – dice Andrea Banchieri pubblicando la foto in alto sul suo profilo social – migliori per tutti, quelli in cui il Gran Bar Bardoneschi (il “Bardò”) era il catalizzatore della vita cittadina affacciato sulla Via Emilia. Sempre impeccabile, cordiale e disponibile – quanta classe ed eleganza! – merce oggi assai rara. Ciao Graziano, che la terra ti sia lieve.”

“Che tempi stupendi – gli fa eco Pia lenzi – è stato l’emblema di un’epoca in grado di coniugare leggerezza, divertimento, classe e qualità. Non ti dimenticheremo..”

“Mi spiace tanto – aggiunge Danilo Macchioni – Io, da assiduo frequentatore del suo bar, dal 1986 al 1991 pranzavo con Graziano, con Annie, con Luca e Davide, quasi ogni giorno. Mi sentivo in famiglia in un periodo complicato, dopo la morte di mia madre. Persone veramente squisite!”

“Ciao Graziano – aggiunge Fabrizio Dellachà -voglio ricordarti sorridente nel tuo impeccabile gilet bordeaux dietro al bancone del Bardó a preparare i tuoi eccezionali cocktails. La domenica, fin da quando ero un bambino, era un rito il crodino con papà Pier Luigi in tarda mattinata. Ho un bellissimo ricordo della tua presenza rassicurante e sorridente ma soprattutto dell’accoglienza e della professionalità che ti hanno sempre contraddistinto nel tuo lavoro.”

“È una notizia veramente molto triste!! – afferma Maurizio Torriglia – Graziano e il Bar Bardoneschi sono ricordi bellissimi della mia gioventù. Riposa in Pace e condoglianze alla famiglia. Un abbraccio.”

“Altra brutta notizia – dice Andrea Bani che adesso gestisce lui il Gran Bar Bardoiscehi – Ciao Graziano, rimarrai sempre nel mio cuore. Spero di aver onorato il tuo grande Bar in questi anni.”

