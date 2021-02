Anche quest’anno l’Azienda Ospedaliera di Alessandria partecipa all’iniziativa Cardiologie Aperte, giunta alla sua quindicesima edizione.

I professionisti della Cardiologia, diretta dal Dr. Gianfranco Pistis, nelle giornate del 10, 11 e 15 febbraio saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per rispondere alle domande sui problemi legati alle malattie del cuore. Non potendo aprire le porte dell’Ospedale come negli anni passati, sarà possibile telefonare al numero verde: 800 05 22 33.

L’appuntamento si inserisce all’interno della settimana “per il Tuo cuore” promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF dell’ANMCO e ha come obiettivo avvicinare la popolazione alla Cardiologia e sensibilizzarla sull’ampia tematica delle malattie cardiache attraverso un format che valorizza il fondamentale ruolo del Cardiologo nella promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio.