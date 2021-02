Ricerca per:

Il personale di vigilanza è subito arrivato sul posto e poi sono stati fatti intervenire i Carabinieri che hanno arrestato il cittadino polacco per furto in flagranza di reato.

E’ accaduto al Centro Commerciale Oasi, dove un cittadino polacco di 38 anni, senza fissa dimostra è entrato fingendosi un cliente, ha raggiunto il reparto di elettronica, ha preso due paia di cuffie bluetooth, le ha tolte dalla confezione e se le è infilate addosso dopodiché è passato dalla casse e il sistema antitaccheggio è entrato in funzione facendo scattare l’allarme.

Molto ingenuamente pensava di farla franca ma non aveva fatto i conti con gli addetti al Servizio di Vigilanza prima e i Carabinieri della compagnia di Tortona poi.