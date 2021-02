Sono oltre 2.000 i pasti al giorno che dal primo marzo saranno distribuiti in 40 scuole di Alessandria, tra materne e primarie, da Vivenda SpA, azienda della ristorazione collettiva e commerciale che fa parte de La Cascina Cooperativa. I pasti partiranno dal nuovo Centro di Cottura di Asti: 1.000 mq accessoriati con macchinari tecnologicamente avanzati per la preparazione del cibo, con celle frigorifere e forni di ultima generazione. Quindici i veicoli per il trasporto, ognuno organizzato in base al numero di scuole da raggiungere. Tutti sono perfettamente coibentati, per il corretto mantenimento delle temperature del cibo. La Cooperativa Solidarietà e Lavoro, vincitrice della gara di refezione scolastica delle scuole del Comune di Alessandria, fino a oggi ha gestito il servizio avvalendosi del centro di cottura della società Artana Alimentare, che dal primo marzo sarà infatti sostituita da Vivenda. Questa assumerà anche tutti i dipendenti di Artana garantendo loro un aumento di ore di lavoro.

«Vivenda porterà la sua esperienza e know-how all’interno dell’Associazione Temporanea di Imprese – racconta Marco Muzj Direttore Filiale Nord Ovest di Vivenda -, con l’obiettivo di migliorare sensibilmente tutta la filiera del servizio, dall’approvvigionamento delle derrate alla consegna del pasto».

L’efficienza del centro di cottura di Vivenda, la velocità di preparazione dei pasti, il numero di mezzi per la distribuzione, dotati di pasti scorta per sopperire a necessità impreviste, un parco furgoni di supporto tecnico per eventuali emergenze: sono alcuni dei vantaggi garantiti da Vivenda.