“Spostarsi da e per il Ponente ligure ormai è diventato un incubo. In consiglio regionale la Lega ha quindi votato convintamente a favore dell’ordine del giorno, approvato all’unanimità, con cui si chiede al Governo centrale di attivarsi nei confronti della società Thello e del gruppo Ferrovie dello Stato affinché sulla tratta Milano-Genova-Ventimiglia vengano ripristinate le corse soppresse o si torni all’offerta delle corse Intercity antecedenti l’istituzione dei convogli Thello. Ricordo che il Thello è il treno che da Milano portava a Marsiglia e quindi l’unico che offriva il servizio di collegamento diretto tra Italia e Francia. Occorre mitigare l’impatto e il danno economico sulla nostra regione causati dalle restrizioni imposte per l’emergenza coronavirus e, allo stesso tempo, tutelare il diritto dei cittadini agli spostamenti, soprattutto dei lavoratori pendolari e degli studenti, tenendo anche conto dei cantieri infiniti sulle autostrade liguri e le conseguenti lunghe code che continuano a provocare forti disagi a tutti”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.