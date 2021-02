Ricerca per:

“Una fondamentale azione di monitoraggio, per cui ringrazio ASL 1, Regione Liguria e Croce Rossa.” ha commentato il Sindaco Vittorio Ingenito, in visita questa mattina presso il centro. “Sono contento che, con il passare delle ore, l’adesione stia aumentando: con un gesto volontario e del tutto gratuito ognuno può contribuire a limitare la diffusione del Covid-19. Il prossimo, importante passo è la vaccinazione, strumento con cui davvero potremo riconquistare la normalità.”

Avviato anche a Bordighera lo screening sulla popolazione del distretto sociosanitario ventimigliese: da questa mattina è possibile sottoporsi a tampone, senza appuntamento, su base volontaria e a titolo completamente gratuitopresso la sede della Croce Rossa, in via Aurelia 66 (nei pressi dell’ospedale Saint Charles). L’iniziativa proseguirà anche nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.