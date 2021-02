Rossella Ferrando ha realizzato, avvalendosi della sua esperienza professionale, un bracciale componibile con altri preziosi monili, raffiguranti i beni culturali, dai personaggi agli angoli tipici della nostra Alessandria

Rossella è figlia d’arte, il papà Claudio è stato chiamato per far ripartire l’orologio della Cittadella, il quale dopo, chissà quanto tempo ha iniziato a scoccare le ore.

L’abilità di lavorare, prima con la matita per estrarre l’idea dalla sua fantasia, successivamente con il bulino per concretizzare le forme, ha creato monili d’eccezione, opportunamente stilizzati, impostati con un proprio inconfondibile stile, simboli preziosi per la loro importanza storica di Alessandria.

Alessandria Mia è definito il bracciale riprodotto, ogni parte raffigura una potenzialità alessandrina, riportata in miniatura per essere indossata nel ruolo di suggestivo, singolare, soggettivo accessorio d’abbigliamento, soprattutto da indossare per le grandi occasioni.

Franco Montaldo