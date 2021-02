Presso i locali del magazzino dell’Associazione San Vincenzo si è tenuta la consegna di un quantitativo di mascherine in tessuto cucite a mano grazie all’impegno di alcune volontarie e devolute da parte dell’Associazione ‘I pensieri di Chadraque’.

L’Associazione ‘I pensieri di Chadraque’ nasce principalmente per accompagnare l’operatività dell’orfanatrofio Saint Enfant Jesus di Abomey in Benin, ma svolge anche alcune attività sul territorio cittadino.

Tali mascherine saranno consegnate in omaggio alle famiglie assistite dall’Ass. San Vincenzo in concomitanza con una dotazione di mascherine chirurgiche e di gel igienizzante mani che la medesima Associazione si appresta a distribuire come ulteriore misura di sostegno in favore dei valenzani più in difficoltà e come contributo al corretto rispetto delle misure di contrasto alla diffusione della presente pandemia.

Alla consegna erano presenti il Sindaco di Valenza Maurizio Oddone, l’Assessore al Volontariato Rossella Gatti, il Presidente della Consulta Comunale del Volontariato Federico Violo insieme al Direttivo della Consulta, la Presidente della Conferenza di San Vincenzo di Valenza Graziella Bonzano e la Presidente dell’Ass. ‘I pensieri di Chadraque’ Debora Borra.

“Iniziative come questa” ha dichiarato Federico Violo, Presidente della Consulta Comunale del Volontariato “sono l’esempio migliore ed evidente di quanto la solidarietà non abbia confini e di come l’impegno serio dei volontari renda possibile un sostegno concreto sia alle famiglie più in difficoltà del nostro territorio sia a chi ha più bisogno in Benin. La Consulta continuerà ad accompagnare ed affiancare le diverse realtà del Volontariato valenzano nella costruzione condivisa di reti di vera collaborazione ed è con questo spirito che abbiamo altresì erogato un contributo economico a favore dell’Ass. ‘I pensieri di Chadraque’. Crediamo profondamente in un futuro fondato anche su di una rinnovata centralità della cooperazione internazionale e di tutte le Associazioni operanti in questo settore. Ringrazio le Associazioni San Vincenzo e ‘I pensieri di Chadraque’ con le loro Presidenti, ed amiche, Graziella Bonzano e Debora Borra per la disponibilità espressa anche in questa occasione nell’essere a fianco dei nostri concittadini. Questo è il Volontariato in cui crediamo, un Volontariato capace di mettere sempre al centro le reali necessità delle persone, con concretezza ed impegno. Indirizzo al Sindaco Maurizio Oddone e all’Assessore al Volontariato Rossella Gatti la gratitudine della Consulta, e mia personale, per la loro partecipazione e per la vicinanza che hanno manifestato nei confronti di questa iniziativa.”.