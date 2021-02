Sospeso a causa della pandemia, il Premio letterario Amaldi per studenti e giovani autori è infine giunto alla proclamazione dei vincitori nelle tre sezioni di Narrativa, Poesia e Traduzione.

Per gli organizzatori è sembrato importante sottolineare, con questa iniziativa, il valore fondante della Letteratura, anche dal punto di vista della creazione personale. In un momento in cui, anche a causa della pandemia, si assiste a un ripiegamento sull’intimità, sulla dimensione più personale dei valori, le composizioni di studenti adolescenti che frequentano Scuole medie e Liceo testimoniano la capacità di analizzare se stessi e il proprio tempo attraverso la parola. I testi parlano di sogni e desideri, angosce e paure, in un linguaggio non di rado già personale, che prova anche il piacere di costruire un testo funzionale, efficace: in altre parole, “bello”.

Per gli studenti che hanno voluto provare il cimento con la traduzione, la terza sezione proponeva due testi contemporanei, uno di prosa e uno di poesia: la valutazione della Giuria (presieduta dal dirigente prof. Michele Maranzana e composta dai professori del Liceo Amaldi Gianni Caccia, Patrizia Fava, Mauro Ferrari, Amy Peabody e Raffaella Simonassi) ha sottolineato non solo la “correttezza grammaticale” della resa, ma la capacità di comprendere le sfumature, a volte complesse e ambigue, dei due testi proposti.

I Premi, che consistono in una somma in denaro e in libri di narrativa e poesia verranno attribuiti nel corso della cerimonia di Premiazione Sabato 20 febbraio alle ore 10 presso il Liceo Amaldi, sede di via Mameli 9, Novi Ligure.

Secondo le norme del Dpcm 14 gennaio 2021, Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Per tale ragione si ricorda che la presenza alla premiazione è riservata alla sola Commissione giudicatrice e ai Concorrenti, i quali dovranno attenersi alle norme del Protocollo anticovid della Scuola anche per quanto concerne triage della temperatura corporea, igienizzazione, uso di mascherine e distanziamento. La presenza di eventuali giornalisti deve essere preannunciata alla Scuola.

Maurizio Priano