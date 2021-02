Nella giornata di ieri, Mercoledì 17 febbraio la residenza per anziani “Cora Kennedy Sada” in via Barabino a Tortona ha riaperto al pubblico.

Nella struttura che ormai da qualche tempo è “covid free” è stata allestita una sala con diverse postazioni dove gli ospiti, nel rispetto delle distanze e delle misure di sicurezza per limitare la diffusione del contagio, possono tornare ad incontrare parenti e famigliari.

L’adeguamento dei locali è stato realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione “Uccio Camagna” che già nei mesi scorsi aveva garantito il suo aiuto nell’acquisto di presidi medici per il “Cora Kennedy Sada”.

Alla riapertura di mercoledì erano presenti anche il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore ai Servizi Sociali marzia Damiani e la presidente della Fondazione Pia Camagna.