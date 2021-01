La dottoressa Paola Gnerre, 44 anni, nata a Savona (SV), attualmente in servizio presso la struttura complessa di Medicina Interna e Cure Intermedie dell’Ospedale San Paolo di Savona, sarà il nuovo direttore del reparto di Medicina Generale del Mons. Galliano dal primo febbraio 2021. Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova e specializzata in Medicina Interna presso lo stesso ateneo, ha conseguito un diploma universitario in Metodologia della Ricerca Clinica presso l’Università Campus Bio-Medico, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma e un diploma di Ecografia Internistica. Nel corso della grave situazione legata alla pandemia da Covid-19, ha affrontato l’emergenza clinica nel contesto del reparto di medicina dell’Ospedale di Savona, dedicandosi allo stesso tempo alla raccolta di dati clinici, alla pubblicazione di lavori scientifici sul tema e realizzando o partecipando alle numerose attività di formazione e ricerca scientifiche.

Convinta sostenitrice dei percorsi diagnostici terapeutici integrati tra ospedale e territorio è stata tra i redattori del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (P.D.T.A) del paziente affetto da scompenso cardiaco (progetto P.O.N.T.E), una modalità di gestione delle patologia croniche che ha consentito una riduzione dei ricoveri e dei re-ricoveri dei malati affetti da malattie croniche nella sua realtà locale.

Dal 2010 è componente della commissione “Giovani FADOI” nell’ambito della società scientifica FADOI, Società Scientifica di Medicina Interna, della cui sezione giovani è stata anche coordinatrice nazionale, oltre che Editor in Chief della rivista istituzionale “Quaderni dell’Italian Journal of Medicine”.

È stata promotrice di due studi di grande impatto sulla popolazione dell’ASL in cui ha operato: uno inerente il trattamento con i nuovi farmaci anticoagulanti e l’altro riguardante la messa a punto di un programma di follow up dei pazienti con pregressa polmonite da COVID-19. Il suo impegno scientifico e formativo le ha permesso di ottenere la nomina a Segretario Nazionale della Società Scientifica FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) che conta l’adesione di oltre 3000 internisti italiani, ruolo centrale e di grande visibilità, strategico per il funzionamento della Società

ASL AL con questa nomina prosegue nel progetto di reclutare profili di giovani professionisti medici attivi anche nella ricerca e con un’attenzione all’integrazione tra ospedale e territorio al fine di consentire che a trarre beneficio da queste nuove figure non siano solo le strutture ospedaliere, ma anche tutta la più ampia rete dei servizi sanitari locali.

La dottoressa Gnerre sostituisce Gianfranco Ghiazza che dal 1997 è stato responsabile della Divisione di Medicina del Presidio di Acqui Terme a cui vanno i ringraziamenti della Direzione ASL AL.