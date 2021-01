Terminati i lavori di messa in sicurezza della passeggiata Montestegone. Torna percorribile in entrambi i sensi di marcia uno dei tratti più colpiti in città dalla violentissima ondata di maltempo del novembre 2019, a seguito di un intervento da 75 mila euro.

La strada comunale di Montestregone fu interessata da una frana che causò il suo crollo e la conseguente inutilizzabilità al traffico pedonale e veicolare. Il Comune di Acqui Terme ha provveduto con un intervento provvisorio al ripristino del piano viabile e alla regimazione del deflusso delle acque, al fine di evitare che le stesse possano disperdersi ulteriormente nella frana.

«Quest’intervento provvisorio ha consentito la messa in sicurezza – commenta il vicesindaco Paolo Mighetti – di una delle aree più gravemente colpite dagli eventi alluvionali del 2019, che provocò danni stimati per circa 4 milioni di euro in tutta la città. Tale intervento è stato reso possibile grazie ai fondi della tassa di scopo, che ci ha permesso di risolvere le criticità che pregiudicavano anche la sicurezza degli abitanti che attraversavano la zona. Un impegno che ci eravamo presi, del quale oggi possiamo vedere i risultati, rendendo più sicura una zona che necessitava attenzione e sensibilità».