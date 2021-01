nell’ultimo Dpcm del 14 gennaio i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (come ad esempio le biblioteche) sono assicurati dal lunedì al venerdì, con esclusione dei festivi. Però, per le Regioni in area rossa o arancione (come il Piemonte) è prevista la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico degli stessi ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi devono essere offerti su prenotazione.

Gli orari di apertura delle biblioteca cittadine, quindi, sono:

Biblioteca Civica Giovanni Canna (Via Corte d’Appello, 12):

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00

e-mail: bibliote@comune.casale-monferrato.al.it – tel. 0142-444323

Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (Castello del Monferrato):

martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 18,00

e-mail: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it – tel. 0142-444308

Si ricorda che attualmente sono attivi, su appuntamento, il servizio di prestito e restituzione dei libri nelle due biblioteche e di utilizzo di due tavoli alla Luzzati, prenotando negli orari e ai contatti indicati precedentemente.