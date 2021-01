II cadavere è stato scoperto oggi pomeriggio, martedì 19 gennaio, dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono entrati all’interno dell’abitazione e hanno trovato la donna nella camera da letto, ormai cadavere.

E’ accaduto in un’abitazione in via IV Novembre, a Castelnuovo Scrivia, e la donna, una pensionata di 83 anni, è deceduta per cause naturali, dovute ad arresto cardiaco. La pensionata infatti era all’interno della propria abitazione.

A dare l0allarme è stata la nipote che da circa un paio di giorni non riusciva a mettersi in contatto con la donna e temendo il peggio ha fatto scattare i soccorsi.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco di Tortona che per entrare nell’abitazione hanno dovuto forzare un ingresso al piano superiore della casa, per poi raggiungere il pianterreno dove si trovava la donna, l’ambulanza del 118 con i soccorritori pronti ad intervenire subito nel caso in cui la pensionata fosse ancora viva e necessitasse di cure ei Carabinieri di Castelnuovo Scrivia che hanno steso un verbale sull’accaduto.