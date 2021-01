Il Comando provinciale della Polizia Ferroviaria di Alessandria ha denunciato un 23 enne ecuadoriano è stato denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Il giovane, a bordo di un treno regionale sulla tratta Alessandria – Savona, all’atto dei controlli da parte del capotreno ha da subito assunto un atteggiamento nervoso, in quanto privo di regolare biglietto.

Dopo essere sceso alla stazione di Acqui Terme ha lanciato alcuni sassi in direzione del convoglio in partenza, rompendo due finestrini. Il treno, soppresso per la messa in sicurezza della carrozza, ha maturato complessivamente 40 minuti di ritardo.