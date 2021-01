Nella giornata di ieri si è riunito in videoconferenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro, presieduto dal Prefetto Olita, hanno partecipato il Questore Morelli unitamente al Vicario della Questura Minucci, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Rocco, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Pucciarelli, il Presidente della Provincia Baldi unitamente al Vicepresidente Lumi, gli Assessori Formaiano e Straneo del Comune di Alessandria, il Sindaco di Casale Monferrato Riboldi, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Dagna e il Comandante della Polizia Locale di Alessandria Bassani.

Durante la riunione è stato fatto il punto sull’andamento del primo giorno di lezione in presenza nelle scuole superiori della provincia. A tale riguardo, la dott.ssa Dagna ha riferito che su circa 15.000 studenti una percentuale pari al 45%, che nella zona di Casale Monferrato sale al 70%, utilizza normalmente il mezzo pubblico stradale o ferroviario per recarsi a scuola. Dalle prime rilevazioni condotte dai Dirigenti scolastici, si evince che la riduzione al 50% degli studenti in presenza, prevista dalla vigente normativa, unitamente al rafforzamento delle corse disposto dall’Agenzia Mobilità Piemontese in base al documento operativo approvato in sede prefettizia, ha consentito di gestire con efficacia sia il trasporto che la permanenza negli istituti in piena sicurezza sanitaria.

Anche i Rappresentanti degli Enti Locali e delle Forze di Polizia hanno confermato che non si sono registrate, finora, particolari criticità sotto il profilo di eventuali assembramenti presso le scuole, le stazioni e le fermate, o disservizi nell’effettuazione dei servizi di trasporto.

La situazione continuerà ad essere attentamente monitorata.

Infine, nella sua composizione ordinaria, il Comitato ha preso atto dei servizi già disposti dalla Questura per intensificare il controllo del territorio e la prevenzione di assembramenti e atti vandalici, con particolare riferimento a determinate zone del Comune di Alessandria, quali il Centro, il quartiere Cristo e alcune Frazioni e località periferiche.