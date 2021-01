Il Rotary club di Novi ha realizzato una iniziativa in campo culturale: il nuovo catalogo “Lo studio museo di Giuseppe Pellizza da Volpedo”. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’Associazione “Pellizza da Volpedo”, sotto la direzione della professoressa Aurora Scotti, considerata la massima studiosa per quanto riguarda l’artista tortonese, già autrice di numerose pubblicazioni. Aurora Scotti è responsabile e direttore scientifico dei Musei del Pellizza e curatrice di numerose mostre, dal gennaio 2014 è presidentessa dell’Associazione “Pellizza da Volpedo”.

Il catalogo raccoglie le opere presenti nello studio del Maestro e arricchisce il catalogo di dettagli legati alla sua tecnica e alle attrezzature fra i quali pennelli e colori che l’artista usava.

Monica Sciutto, presidente del Rotary club di Novi, spiega: “Lo Studio-Museo di Pellizza da Volpedo è stato oggetto di un’opera di riallestimento che ne rendesse più organica e coerente la visita, anche alla luce delle recenti acquisizioni di numerose opere del Maestro.”

Il volume, con fotografie a colori d’epoca e altre più recenti, si compone di sei Capitoli e consta di 88 pagine. Questi portano il lettore a cogliere l’origine dello Studio-Museo da parte dell’artista, mostrando i suoi studi, i grandi disegni, le carte trasparenti, i colori, le sperimentazioni, gli oggetti di studio e di arredo. Ogni capitolo procede con la descrizione delle opere esposte nel Museo relative al tema del capitolo.

Il nuovo catalogo costituisce un viaggio alla scoperta delle sperimentazioni e delle scelte stilistiche per approfondire le tecniche, le intuizioni creative che hanno caratterizzato e fatto apprezzare la produzione di Pellizza da Volpedo.

Il nuovo Catalogo va a sostituire quello, ormai datato, pubblicato circa 20 anni fa, illustrando anche le opere che sono state recentemente acquisite dallo Studio e indicando anche gli sforzi e i risultati per riportarlo com’era ai tempi in cui veniva utilizzato da Pellizza.

L’iniziativa è stata realizzata grazie anche al contributo fornito da alcuni sponsors: la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, il Comune di Volpedo, la rivista “Oltre” , l’associazione “Pellizza da Volpedo” e il Rotary club di Novi.

Maurizio Priano