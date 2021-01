I broker potrebbero, all’apparenza, sembrare tutti uguali: piattaforme che svolgono il ruolo di intermediario, collegando un utente a mercati e borse selezionati. In realtà però le cose non stanno affatto così: ogni broker infatti è caratterizzato da condizioni d’uso e da servizi a volte addirittura unici nel loro genere.

Scegliere il partner migliore con cui investire è dunque importante tanto quanto individuare il titolo o lo strumento finanziario giusto. Ovviamente non esiste una risposta univoca o universalmente valida: al contrario ogni investitore deve riuscire ad individuare il broker che più risponde alle sue esigenze, ovvero al suo budget, al suo livello di esperienza ed ai suoi personalissimi obiettivi.

Detto questo, nel corso degli anni alcuni broker sono stati capaci di ottenere giudizi favorevoli davvero molto ampi: è il caso, ad esempio, di eToro, una piattaforma che ha cambiato il trading online offrendo modalità operative inedite. EToro è stato capace di soddisfare sia gli investitori professionisti sia gli utenti meno esperti e, con ogni probabilità, il segreto del suo successo sta proprio nella sua capacità di adattarsi a bisogni diversi. Per capire il funzionamento e le potenzialità di questo broker, il suggerimento è quello di consultare la sezione etoro commenti del portale specializzato Investingoal.it, così da utilizzare al meglio questa piattaforma

Un broker o una community?

Iniziamo col dire che eToro non è un broker di stampo classico. Al contrario è piuttosto una specie di via di mezzo tra una piattaforma di trading online ed un social network. Infatti, quando ci si iscrive ad eToro, si entra a far parte di una vera e propria community. Anzi, a onor del vero si entra nella comunità finanziaria più grande del mondo, con ormai oltre 10 milioni di utenti raggiunti.

Fatto sta che dentro eToro è possibile seguire altri profili, così come è possibile interagire con loro. Non a caso, quando si parla di questo broker, si fa riferimento al “Social Trading”: un’attività ancora una volta a metà tra gli investimenti e le operazioni tipiche di Twitter, Facebook o Instagram.

Social trading e popular investors

La componente social di eToro aiuta a capire come mai, anche all’interno di questo broker, esistano in effetti persone più popolari di altre. La piattaforma punta molto sugli investitori di successo, che, in base al numero di follower, possono diventare dei “Pupular Investors”: una figura che potrebbe venire avvicinata al classico “Influencer”, ma che, in effetti, ha un ruolo molto utile per degli utenti meno esperti.

Seguire un popular investor su eToro significa infatti avere sottocchio tutte le sue operazioni e, quindi, potere osservare nel dettaglio decisioni e strategie di un investitore di successo. A ciò si aggiunga che ottenere la qualifica di “Popular Investor” è conveniente anche per il trader in questione: questo tipo di profili viene infatti premiato proprio in base al numero di utenti che li seguono.

Etoro ed il copy trading

Veniamo ora alla modalità operativa inedita cui si accennava nel primo capoverso. Etoro infatti non si limita a creare una nuova forma di contatto tra trader di tutti i livelli. Il team della piattaforma ha infatti sviluppato una funzione che permette agli amatori di “agganciarsi” agli investitori più esperti. Questa funzione si chiama “Copy Trading” e, a ben vedere, è una naturale conseguenza della natura social di questa piattaforma. Oltre a seguire un profilo e ad osservare le sue strategie, è infatti possibile ordinare al sito di copiare tutte le sue operazioni.

Come è facile capire stiamo parlando di una possibilità unica nel suo genere, che ha letteralmente rivoluzionato il mondo del trading online. Grazie a eToro infatti, anche i neofiti del settore sono riusciti ad investire, ancor prima di concludere un percorso di formazione dedicato.